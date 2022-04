Elon Musk zorgt voor nieuwe beursstunt met controversieel overnamebod op Twitter / Europese Centrale Bank blijft langzaam bijsturen, ondanks inflatie / Kmo's willen nog steeds massaal aanwerven / Hawaiian Poké Bowl wil 750.000 euro ophalen via crowdlending voor razendsnelle groei / MyMove haalt 3,2 miljoen op, krachtenbundeling in deelmobiliteit van D'Ieteren, Valckeniers en Ginion / Elektrische innovatie beheerst autosalon van New York / Beursgesprek: ECB houdt vast aan koers, terwijl de inflatie piekt, de economie vertraagt en de obligatiemarkten zwaar onderuit gaan. De obligatiecrash sleurt ook heel wat beleggings- en pensioenfondsen mee.