Greiner onthult overnamebod op isolatieproducent Recticel, na voorakkoord met Bois Sauvage / Netbeheerder Fluvius legt 8,5 miljoen aan energiefraude bloot, ondermeer dankzij dronebeelden / Colonial Pipeline is weer opgestart, wellicht na betaling van losgeld / Grote aanwervingscampagnes drijven lonen op in VS / Boekhoudtaken automatiseren aan hoog tempo / Opnieuw een Picasso van boven de 100 miljoen dollar / Gentse student-ondernemer van het jaar is aspirant dokter-CEO / Beursgesprek: vrij naar Dickens, tale of 2 markets, waarde- vs. techaandelen