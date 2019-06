Caenen Capital Fund mikt op record met crowdfunding / Bierexport groeit, ondanks terugval in China en VS / "Trappist on Web": paters van Westvleteren openen webshop / Arbeidshof van Henegouwen verklaart zich bevoegd in Ryanair-zaak / Vrachtwagenafdeling Volkswagen eind deze maand naar de beurs / 2 Vlaamse finalistes naar pitchwedstrijd in Silicon Valley / Beursgesprek: impact van aanval op olietankers in Golf van Oman met glansrol voor goud