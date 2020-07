4 keer meer collectieve ontslagen aangekondigd in 2de kwartaal / Relancebeleid moet Vlaanderen welvarender en wendbaarder maken, zeggen experts / Coolblue breidt uit naar Duitsland / Logistieke speler LCP vestigt zich in België / Spanning tussen China en Groot-Brittannië stijgt door uitsluiting Huawei uit 5G-netwerk / Corona zet discussie over goedkoop vlees op scherp in Duitsland