Daimler betaalt 2,2 miljard dollar in schikking met V.S. / Onderwijs overlegt over opstart schooljaar in coronatijd / AED Studios investeert 3 miljoen in "extended reality" / Apple en Google gooien Fortnite uit app store / Z-Beurs met Patrick Casselman over groei en inflatie in Europa, de VS, China en de groeilanden