Europa wil 140 miljard euro overwinsten afromen van energiebedrijven. Google verliest een belangrijk veldslag in z'n juridische oorlog met de Europese Commssie. Het Duitse Miles lanceert in ons land betalend autodelen per gereden kilometer. In de categorie bedrijven tot 49 werknemers, sleept het Leuvense Twipe de Leeuw van de Export in de wacht. Bij de grote bedrijven wint Kipco-Damaco uit Oostrozebeke. Ontwikkelingsfonds Incofin en de Colruyt-familie investeren in duurzame landbouw in India. Ilse De Witte analyseert de beurskoersen van het Duits vorkheftruckbedrijf Kion en Inditex, het modebedrijf boven onder meer Zara.