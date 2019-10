Greenyard verkoopt zijn Britse bloemendivisie / Mithra sluit deal voor lancering Myring in China / Gedeeltelijk handelsakkoord tussen VS en China / VS mag EU straffen voor steun aan Airbus / EU vecht Colombiaanse frietheffing aan bij WTO / Nobelprijs Economie voor onderzoek naar armoede / Recupel lanceert digitale marktplaats voor afgedankt bedrijfselektro