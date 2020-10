Steunpakket voor Brussels Airlines is waarschijnlijk onvoldoende / Zorgvastgoedspecialist Aedifica wil bijna een half miljard euro ophalen / Tv-platform Choice wil 5 miljoen ophalen met crowdfunding / Bone Therapeutics presenteert sterke onderzoeksresultaten voor z'n celtherapie ALLOB / Recupel lanceert campagne om grondstoffen uit tuinmaterieel te recycleren / Ageas stopt met Britse joint venture / Duitsland wil via WTO Europese handelsruzie met VS bijleggen / Apple presenteert zijn familie van 5G-telefoons