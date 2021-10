Economie oververhit door (te) snelle heropstart. Biden stimuleert logistiek om 24u/24 te draaien om winkelrekken gevuld te houden. Ook prioriteit op bijeenkomst G20. Inflatie dreigt daarbij nog verder op te lopen: Chinese productieprijzen kennen ongeziene stijging, terwijl tekorten in gasmarkt overslaan naar oliemarkt. Verder in Z Nieuws: ultrasnelle PCR-test van miDiagnostic gaat proefdraaien op luchthaven - vergunning voor eerste grootschalige waterstoffabriek - nog groot potentieel voor bemiddeling. In Z-Beurs: cijfers van Südzucker en Amerikaanse zakenbanken op volle toeren