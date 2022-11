Cryptomarkt reguleren is moeilijke opdracht / Eerste ontmoeting in persoon tussen presidenten Biden en Xi / Chinese regering heeft plan om kwakkelende vastgoedsector uit het slop trekken / Volkswagen loopt voor op eigen verkoopschema voor elektrische auto's / Test Aankoop doet ultieme poging om tot een minnelijke schikking te komen in Dieselgate-schandaal / Kandidaat-alzheimermedicijn van Zwitserse farmareus Roche is geflopt / 'In een raket naar de andere kant van de wereld vliegen' (Elon Musk) / Beurs : groenten- en fruitconcern Greenyard houdt ondanks moeilijke markt behoorlijk stand; mislukte Alzheimerstudies breken Roche zuur op