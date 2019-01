Z-Nieuws 15/01/19: Ineos tekent grootste investering in Vlaanderen in 20 jaar

Ineos-topman Jim Ratcliffe tekent voor 3 miljard en 400 jobs / Bond Beter Leefmilieu maakt zich zorgen over CO2-uitstoot Ineos / Studiogesprek: impact voor de Vlaams / Stemming Brexit-deal May nakend / Duitse groei hapert, maar kan hervatten / Proximus-bonden rollen de spierballen / Aldi investeert 50 miljoen in duurzaam distributiecentrum / Beursgesprek: lof voor Biocartis en Amerikaanse banken geven cijfers