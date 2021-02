Japanse Nikkei haalt historische kaap van 30.000 punten / Camino Group brengt 12 bouwbedrijven samen onder één dak/ Tekort aan chips noopt Audi Brussels tot week sluiting / Brits luxewagenmerk Jaguar wordt vanaf 2025 volledig elektrisch / Schoenenketen vanHaren opent in één klap 38 nieuwe winkels in ons land / Duitse supermarktketen Lidl breidt uit in ons land / Europa wil eenvormige aanpak grenssluitingen / Innovatief bedrijvenpark opent in Oostkamp / Beursgesprek met Danny Reweghs: verhoogde bod op Sioen Industries, zorgvastgoedspecialist Aedifica doet zijn eerste overname in Ierland en UMG wil muziekafdeling naar de beurs brengen.