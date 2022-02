Arbeidsdeal regering De Croo: eerder update dan upgrade - analyse arbeidseconoom - reactie werkgevers en vakbonden - reactie Deliveroo / Overheid pompt 20 miljoen in technologiebedrijf Rombit via gloednieuw Belgian Recovery Fund / Intervest Offices & Warehouses ziet grote groei in logistiek / Texaanse gerecht neemt Meta onder vuur, vanwege heimelijke gezichtsherkenning Facebook-foto's / Beursgesprek: de duurdere lagasgne van Ter Beke - energiereus Engie pakt uit met sterke cijfers op gevoelig moment - de impact van geopolitieke spanningen op goud en valuta