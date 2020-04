Nationale Veiligheidsraadverlengt lockdownmaatregelen tot 3 mei, tuincentra en doe-het-zelfzaken wel weer open / Nieuwe Voka-enquête: bedrijven starten massaal weer op / Europa wil exit coronamaatregelen coördineren / Trump wil WHO financieel bestraffen / Winnaars coronacrisis: online-apotheek Farmaline, toiletpapierproducent Essity en Amazon-miljardair Jeff Bezos / Flexotels verlegt actieterrein van de festivalweiden naar de woonzorgcentra / FSMA opent callcenter voor financiële vragen over coronacrisis / Markten: ASML niet aangetast door corona - Ackermans & van Haaren koopt zich verder in bij plantagegroep Sipef