Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) doet in de studio van Z-Nieuws zijn tweede tweede actieplan uit de doeken tegen fiscale en sociale fraude. Van Peteghem reageert ook op de fiscale hervormingsvoorstellen van fiscaal expert Michel Maus in Trends Magazine en Trends Talk. Boze boeren protesteren tegen grondaankopen door Colruyt. Het cabinepersoneel van Ryanair dat op de luchthavens van Zaventem en Charleroi werkt, gaat van vrijdag 22 tot en met zondag 24 april staken. Hoogspannings-netbeheerder Elia en Parkwind slaan de handen in mekaar voor Ostwind 2, een nieuw windmolenpark binnen de groep Arcadis Ost voor de kust van Denemarken. Erik Joly, hoofdeconoom bij ABN Amro blikt terug op de voorbije beursweek.