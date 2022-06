De Belgische Makro- en Metro-winkels worden verkocht aan 2 investeerders. 'Dit is het einde van Makro' zegt Gino Van Ossel in Z-Nieuws. De ECB komt in actie tegen de groeiende rentekloof in Europa. Dat moet een nieuwe eurocrisis vermijden. Nu EU los wil van Russisch gas, gaat ze op energievlak nauwer samenwerken met Egypte en Israël. Aluminium Duffel, één van de grootste aluminiumwalserijen van Europa, komt in handen van een Amerikaanse private-equitygroep. Hoogspanningsnetbeheerder Elia wil 590 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Vodafone bouwt in het Britse Wales gsm-masten op wind en zonne-energie. Stijn Wuyts bespreekt met Danny Reweghs van Trends de aandelen van Greenyard en Elia.