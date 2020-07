Apple verslaat Europa in belastingzaak van 14,3 miljard euro / Veiligheidsraad beslist nog niets / Coronapandemie doet Vlaamse export zwaar kelderen / Studiogast: Voka-topman Hans Maertens / Nieuwe topvrouw geeft update over lancering Aion bank / Google investeert bijzonder fors in India / Beursgesprek: kwartaalcijfers van Nederlandse technologiester ASML en wie wint bij de ban op Huawei?