Europa schrijft geschiedenis met een CO2-heffing op import. Terwijl laat de klimaatverandering zich voelen met extreme overstromingen in Wallonië en al even extreme droogte in het westen van de VS. Marc Coucke zorgt voor de vrolijke noot: via Alychlo investeert hij in het Blankenbergse revue-icoon Het Witte Paard. In het beursgesprek behandelen we de nieuwe koersval van Galapagos en de sterke cijfers van autobouwer Daimler.