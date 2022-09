De jaarlijkse energiefactuur voor een gemiddeld gezin loopt op tot boven de 9.000 euro. Voor mensen in de lage middenklasse stijgt daarmee het armoederisico. We praten er in de studio over met Michel Debruyne van Decenniumdoelen. Op zoek naar oplossingen: Vlaanderen investeert 2,4 miljoen extra in energie-onderzoek. En verder in Z Nieuws: eFarmz tankt 3 miljoen om met z'n bio-maatltijdboxen nu ook Vlaanderen te veroveren; portret van techbedrijf Twipe, winnaar van de Leeuw van de Export; en de terugkeer van de cultuursponsors bij het Gent Festival van Vlaanderen. In het beursgesprek behandelen we 'The Merge' - een boeiend verhaal uit de cryptowereld. Vandaag was ook een belangrijke dag voor Sofina want Byju's kwam met cijfers.