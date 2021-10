De Vlaamse regering haalt voor iets meer dan 200 miljoen euro heffingen uit de elektriciteitsfactuur. De federale regering heeft beslist om de windmolen-capaciteit op zee te verdrievoudigen tegen 2027. De federale regering klopt zich op de borst: voor het eerst in 40 jaar dalen de overheidsinvesteringen niet langer, maar stijgen ze. In Duitsland kan ruim twee weken na de verkiezingen de vorming van een nieuwe regering formeel van start gaan. 4 op de 5 familiebedrijven die binnen de 10 jaar de fakkel willen doorgeven, zijn niet of nauwelijks voorbereid op een vlotte overdracht. De Antwerpse haven vraagt om een dringende uitbreiding van de containercapaciteit. En we tonen u de belangrijkste trends op de Wereldtentoostelling in Dubai.