De regering probeert werkgevers en vakbonden te verzoenen, mogelijk met een eenmalige premie in goed presterende sectoren. Het aantal werknemers met een voltijds contract piekt. Amazon bereidt ontslagronde voor, in navolging van andere tech-reuzen. Tech-analilst Siddy Jobe geeft duiding in de studio. Het mega-distributiecentrum van Toyota in Diest staat voor een grote omwenteling, want de elektrische auto verovert de markt. Trends Top 5000: de Belgische bedrijven duiken de crisis in na een topjaar. Het snelgroeiende BeerSelect pompt 15 miljoen in een nieuwe brouwerij. In het beursgesprek: Buffett stapt voor 4 à 5 miljard in TSMC en Walmart verhoogt alweer z'n jaarprognose, ondanks inflatie en tanend consumentenvertrouwen.