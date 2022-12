Verdeeld Europa zoekt antwoord op Amerikaanse steun voor eigen techbedrijven / E-stepbedrijf Whoosh tekent voor enige Russische IPO dit jaar / Geen diesels meer in Antwerpen en Gent vanaf 2031 / Bouw omstreden ethaankraker Ineos in Antwerpse Haven begonnen / Limburgse bedrijven ontwikkelen bouwblokken op basis van CO2 in plaats van cement / Beurs : Musk verkoopt opnieuw voor 3,6 miljard dollar Tesla-aandelen; Euronav gaat niet in op vraag familie Saverys om fusie af te blazen;