Gouverneur Wunsch relativeert: automatische loonindexering zal onze concurrentiekracht enkel tijdelijk aantasten / Brouwerij Lindemans pompt 28 miljoen in een grote extra brouwerij dankzij succes zoet-zuur bier in China / Attest 6% btw in bouw verdwijnt volledig / CryoTherapeutics haalt 12 miljoen op voor "koude" katheder / Umicore wil 500 mensen aanwerven in ons land om de recyclage-boom bij te benen / Beursgesprek: analistenblik op de recordcijfers van Umicore, de flauwe voorzuitzichten van Ahold Delhaize en de aantrekkende groei van laadpalenproducent Alfen