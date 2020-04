De siertelers kunnen hun verliezen terugdringen door de heropening van de tuincentra in ons land / VBO ziet opening voor veilige heropstart bedrijven / Wegenwerken zijn massaal weer opgestart / Credendo trekt waarborgen op voor exporteurs / Fintechspelers lanceren betaalkaart voor economische relance / Thais zetten hun goud massaal om in cash, rush op de goudwinkels / Secretaressedag in virtueel kleedje / Markten: de groeiende angst voor wanbetalingen bij de bankenreuzen