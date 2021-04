Ons land wil dit jaar al 1.1 miljard Europees geld in de economie pompen. Farmabedrijf Mithra staat voor grote commerciële doorbraak in de VS. Verzekeraar Atradius: '12.775 ondenemingen in ons land zullen dit jaar het faillissement moeten aanvragen.' Chinese BBP groeit met 18 procent maar blijft onder de verwachtingen. Tesla-killer: Mercedes lanceert met EQ-S volledig elektrische wagen in topsegement. Mithra Pharmaceuticals krijgt goedkeuring voor anticonceptiepil Estelle in de VS. De bank-verzekeraar KBC vertrekt mogelijk uit Ierland. En we eindigen met ijsjes met een extraatje: De Belgische scale-up LiQ, producent van ijs met alcohol, schakelt een versnelling hoger.