SOLiTHOR krijgt 10 miljoen startkapitaal om de batterij van de toekomst te bouwen. "Het hoogtepunt van de inflatie is nabij", dat voorspelt de Europese Commissie. Overdreven optimisme? We bespreken het met Hans Bevers, de hoofdeconoom van Degroof Petercam. Lab9 wordt de dominante Apple-verdeler in ons land na de overname van 15 Switch-winkels. We brengen ook verslag vanuit het Bol.com-distributiecentrum in Waalwijk, dat verdubbelde in oppervlakte. In het beursgesprek valt heel wat te leren uit het kwartaalrapport van Ryanair, terwijl er na lange afwezigheid nog eens een Belgische staatsbon op de markt komt.