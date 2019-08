NMBS heeft dit jaar al 1.300 mensen aangeworven, nog 450 te te gaan / Fusie op het spoor niet langer politiek taboe / Rellen in Hongkong kosten job aan Cathay-topman / Trump probeert hoop op China-deal weer aan te wakkeren / Pensioenfonds Turks leger haalt failliet British Steel binnen / Bier-ondernemers achter BeerSelect starten eigen brouwerij / Zonnewagen met de luchtweerstand van een achteruitkijkspiegel / Recordbedrag voor Aston Martin met Bond-stempel / De gulle gift van rockband Metallica / "Het Museum van het Kapitalisme" strijkt neer in Brussels beursgebouw / Engie zet LiFi in voor innovatief stadstoerisme / Beursgesprek: Belfius-hoofdeconoom Véronique Goossens over de alarmfase in de markten