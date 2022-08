Wint Rusland de economische machtsstrijd met Europa? Voorlopig lijkt dat zo, maar onze studiogast Willem Sas brengt meer inzicht. Azteq haalt via crowdfunding 1 miljoen op in amper 19 minuten tijd met z'n zonnespiegelinstallaties voor de industrie. Brusselse circulatieplan 'GoodMove" start vóór de infrastructuur klaar is. In het beursgesprek gaan we nog verder op de wereldwijde impact van het Oekraïne-conflict, met een nieuw recessie-alarm dat afgaat in Duitsland en recordcijfers voor Saudi Armaco en BHP Billiton.