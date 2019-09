Saoedische olieproductie zwaar aangetast, prijs schiet tot 20% hoger / Dreigende escalatie in Midden-Oosten, met economische 'benefits' voor Amerikanen / Eerste samenwerkingfsakkoorden voor Belgische luchtvaartbedrijven na bestelling F-35 straaljagers / Eerste staking bij GM in VS in 12 jaar / Jaarlijks verdwijnen ruim 200.000 afgedankte koelkasten en diepvriezers in grijs circuit met grote milieuschade / Grootste zonnedak van België in gebruik genomen / Aldi lanceert verzamelactie om zijn verkoop te pimpen / Beursgesprek: de impact van de drone-aanvallen in Saoedi-Arabië en de mogelijke overname van de voedingstak van Dow DuPont door de Nederlandse chemiereus DSM