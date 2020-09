Ursula Von der Leyen stelt Europese klimaatambities nog scherper in State of the Union / Knack slaat "klimaatalarm" / WTO verwerpt Amerikaanse invoerheffingen tegen China / Deal tussen TikTok en Oracle krijgt vorm / Eerste patiënten behandeld met protontherapie in PARTICLE Leuven / Kunst en design veroveren de etalages van Brusselse boetieks / Beursgesprek: na H&M schittert nu ook Zara-moedergroep Inditex - verkoopt Nikola Motor gebakken lucht?