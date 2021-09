Nederlaag voor Belgische overheid en 39 multinationals in juridische strijd rond fiscale deals / Mega-proces gestart rond sjoemeldiesels in Duitsland / Topman Energyville ziet discussie over kerncentrales als achterhoedegevecht / imec & KU Leuven lanceren uniek portaal voor digitale leermethodes / Proximus toont z'n uitgebreide kunstcollectie aan het grote publiek / Beursgesprek: Braziliaanse schikking voor Ontex - Continental brengt dochter naar de beurs - de Amerikaanse beurskater van Didi