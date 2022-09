Gezinnen krijgen nog 400 euro korting op hun energiefactuur, vrijdagavond is de federale regering daarover tot een akkoord gekomen. Maar niet àlle gezinnen. Garvis haalt 3,5 miljoen euro op voor z'n AI-platform. Het Belgische Agoria Solar Team eindigt tweede in een meerdaagse race voor zonnewagens. Nederlandse studenten ontwikkelen een CO2-neutrale auto. Xior luidt de beursbel bij z'n geslaagde mega-overname. "Renteangst" is het thema van ons beursgesprek, waarin we ook de terugval van de goudprijs bespreken.