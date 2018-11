Z-Nieuws 16/11/18: Ex-topjudoka Heidi Rakels triomfeert als CEO

Fenomenale groei GuardSquare bekroond / Byteflies is 'Rising Star' van 2018 / Volkswagen pompt miljarden in elekrtificatie en digitalisering / Engie stuurt technici de baan op met elektrische bestelwagens / Californische deelsteps gelanceerd in Brussel en Antwerpen / De eerste hogesnelheidslijn in Afrika / Hockney verpulvert veilingrecord / Chocoladefabriek Barry Callebaut Wieze piekt voor eindejaarsperiode / Beursgesprek: Nvidia haalt hele chipsector onderuit, terwijl Vivendi op topniveau presteert