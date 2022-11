Het Belgisch leger wil voor cyberbeveiliging experten uitwisselen met bedrijven. Energie- en loonkosten duwen ziekenhuizen in de rode cijfers. De Deense rederij DFDS koopt 125 elektrische vrachtwagens bij het Gentse Volvo Trucks. Door de verdubbeling van de hypotheekrente wordt het in de VS steeds moeilijker om nog een eigen woning aan te kopen. En Belgische technologie vliegt mee met de Artemis I-raket richting de maan: 300 sensoren van het SCK CEN in Mol zullen kosmische straling meten. Tom Simonts van KBC heeft het over de kapitaalrondes van VGP en Biocartis.