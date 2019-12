Gouverneur Nationale Bank wil politiek wakker schudden / Twee comebacks in deze nieuwsuitzending : Singapore Airlines komt terug naar Brussels Airlines en het iconische MG keert terug in Chinese gedaante / Belgische e-commerce groeit alweer 6% / Nieuwe farma-spin-off gelanceerd na kapitaalronde: Augustine Therapeutics / In het beursgesprek: klinkende waarschuwing bij Electrolux en Franse overheid steunt fusieplan Peugeot-Fiat Chrysler.