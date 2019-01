Z-Nieuws 17/01/19: Vakbonden vinden loonmarge van 0,8% te mager

Loonoverleg gestart met beperkte marge / 290 banen weg in Waalse staalindustrie / Planbureau gaat verkiezingsbeloften narekenen / Brusselse beurs is 84 miljard aan marktkapitalisatie verloren in 2018 / Brits oppositieleider Corbyn wil harde brexit uitsluiten / Hitachi torpedeert Britse nucleaire plannen / 'Dreamcars' moeten extra publiek naar het Autosalon lokken / Beursgesprek: positief advies voor UCB-medicijn in VS en onzekere toekomst voor de traders van Société Genérale