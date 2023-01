China tekent historisch lage groei op, maar nog een stuk historischer is de krimp van z'n bevolking: de demografische bocht is ingezet. Ryanair-topman O'Leary voorspelt gouden tijden voor de Europese luchtvaart, met een piekende vraag en tot 10% duurdere tickets. De Vlaamse huurmarkt blijft verder verhitten, met een groeiend aantal huurders dat botst op een stagnerend aanbod. Het Leuvense Cumul.io haalt een forse 10 miljoen op voor z'n dataplatform. In het beursgesprek hebben we aandacht voor de Zuid-Afrikaanse rand, een munt waaraan heel wat beleggers blootgesteld zijn.