1,4 miljoen werklozen in ons land zoeken geen werk / Ryanair schrapt 20% vluchtaanbod in september / De Wever: "Er lagen belastingverlaging en hogere pensioenen voor zelfstandigen op tafel" / Wie stroompieken veroorzaakt, krijgt een hogere elektriciteitsfactuur / Voka lanceert "quick scan" voor digitalisering / Mauritius ruimt de schade op, na de ramp met een olietanker / Z-Beurs met Danny Reweghs over Buffets goudaankopen en een miljardendeal van Sanofi