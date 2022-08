Opmerkelijk: Buurtsuper.be, de organistie van zelfstandige supermarktuitbaters, vraagt de overheid om tussen te komen in de bikkelharde concurrentiestrijd in de sector. Aldi probeert een alternatief uit voor z'n dure papieren folder. Overname-wedloop in de fietsmarkt: Bike Republic breidt z'n veroveringstocht uit naar Brussel en Wallonië. Opmerkelijke macro-economische cijfers op een rij: opmerkelijk Nederlands groeicijfer, Britse inflatie die de kaap van 10% doorbreekt en Amerikaanse kleinhandelsverkopen die wat hoop geven.Geopolitiek en inflatie impacteren de resultaten van Deceuninck: we krijgen uitleg van de CEO. In het beursgesprek nemen we de resultaten van Deceuninck verder onder de loep en focussen we op twee tegenvallers in de entertainmensector: Tencent dat z'n omzet voor het eerst ziet terugvallen en Cineworld dat z'n aandeel ziet kelderen na tegenvallende cijfers.