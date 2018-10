Z-Nieuws 17/10/18: Professor Matthijs wil met noodingreep de begroting intomen

"Voorlopige kredieten" in strijd tegen begrotingstekort / Bone Therapeutics ontwikkelt medicijn tegen artrose in knie / Brussels Beer Project maakt brood van bierafval / De VS zijn het competitiefste land ter wereld, België zakt een plaats / Beursgesprek: Barco onder en Netflix boven verwachting