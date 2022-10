De energieleveranciers staan onder grote druk om het vertrouwen van hun klanten te herstellen. Ook de overheid dringt daarop aan, ook al ligt ze mee aan de oorsprong van de overlast. De nieuwe Britse financiënminister Jeremy Hunt verscheurt meteen de fiscale plannen van z'n felbelaagde premier, Liz Truss. We gaan meteen na of hij het verrouwen van de financiële markten kan herstellen. HydroScan overtuigt lokale besturen met z'n voorspellende sofware voor wateroverlast. In het beursgesprek behandelen we de verkoop van een 20 jaar oude olietanker door Euronav, de belangrijke nieuwe aandeelhouder van Fastned en de vertrouwensbreuk bij de aandeelhouders van BAM International.