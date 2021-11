Telewerk en mondmasker staan centraal in nieuwe coronaregels / Klimaatzaak gaat in beroep, om CO2-afbouw af te dwingen / Van Hool bouwt allereerste elektrische dubbeldek-bus / Buildup wil grote vernieuwer zijn in de bouw en renovatiesector, Besix springt mee op de kar / iSTAR Medical krijgt Europees groen licht voor oogimplantaat / Zweedse koerierdienst Budbee wil Belgische markt veroveren met gepersonaliseerde aanpak / Nederlandse ingenieursstudent bekroond voor draagbare plastic-scanner / Beursgesprek: cijfers uit de verhitte chipsector met Qualcomm - verhgelijking prestaties van retailreuzen Walmart en Target