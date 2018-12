Z-Nieuws 17/12/18 : Belgische economie groeit trager dan in de rest van de eurozone

Waalse farmagroep Mithra krijgt tik van Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond / Bpost verwerkt kwart meer pakjes tijdens eindejaar dan in 2017 / Staking bij Amazon in Duitsland / Machinebouwer Van Landuyt voert vernieuwingsoperatie door / Protest in Hongarije tegen 'slavenwet' / Acties Gilets Jaunes kosten Franse handel 2 miljard euro / Parijse Montmartre kreunt onder massatoerisme