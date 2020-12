Bedrijven vragen geld niet op dat de ECB massaal en goedkoop ter beschikking stelt / Carrefour geeft z'n klanten inspraak via QR-code / Winkelpersoneel onder vuur in coronatijden / Drie nieuwe recyclagecentra voor plastic op komst / Pete Buttigieg wordt Biden's minister van transport / Amerikaanse centrale bank houdt geldkraan langer open en duwt dollar nog lager / Beursgesprek: forse investering van Xior in Nederland - Aedifica koopt extra zorgvastgoed - doorlichting strategie Amerikaanse centrale bank