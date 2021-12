Argenx en hele biotechsector wachten in grote spanning op oordeel FDA / Proximus brengt z'n Amerikaanse dochter Telesign naar de beurs tegen een waardering van liefst 1,3 miljard dollar / Nationale Bank ziet concurrentiekracht van onze bedrijven tijdelijk terugvallen / Good !D investeert 19 miljoen in uitbreiding naar hondenvoer / Vlaamse CEO wil Waals-Brabants OneLife stevig laten doorgroeien / Art Antwerp laat kunstsector herademen / Beursgesprek: de centrale bankiers leiden ons naar een vredevolle kerstweek, of toch niet?