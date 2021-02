Deliveroo maakt reuzensprong van 13 naar 28 steden / Belgische nanotechnologie maakt mondmaskers extra veilig / MobilityPlus haalt 1 miljoen op om groei in laadpalen bij te benen / Europa voortrekker in modernisering wereldhandel / Facebook op ramkoers met Australische regering / Beursgesprek: miljardenverliezen in de luchtvaart en Orange splitst zendmasten af