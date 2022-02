Hoge energieprijzen veroorzaken golf aan afbetalingsplannen / "De tijd van de ideale jobkandidaat is voorbij" / Krachtenbundeling in installatie digitale meters / Koffiefanaat lanceert "full-circle" koffiebranderij / Financieel gehavende nachtclubs en discotheken starten weer op / Beursgesprek: Oekraïne-crisis stuurt de markten, met inflatiespook op de achtergrond. En dan komt goud komt "in the picture".