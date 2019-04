Bedrijven en werknemers bezwijken massaal voor fietsleasing / RES failliet / Snellere re-integratie langdurig zieken mislukt / N-VA belooft begrotingsevenwicht ondanks fiscale kortingen / Boeing bijna klaar met aanpassing 737 MAX / Vouwbare Samsung in volle controverse gelanceerd in ons land / Pinterest maakt sterk beursdebuut / Palmares van afgesloten legislatuur Europees Parlement / Beursgesprek: tegenvallende cijfers voor Sipef en nieuwe cijfers over Europese economie