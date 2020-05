"Back in business" deel 2: verdere afbouw coronamaatregelen / Beperkingen in bezoekersaantallen weegt musea financieel zwaar / Sociaal overleg bij Brussels Airlines gestart / Lockdown raakt de financieel kwetsbaren harder / Praktijkopleidingen voor felbegeerde operatoren in farmasector gestart / Amerikaanse biotechbelofte Moderna pakt uit met potentieel corona-vaccin / Japan gaat als eerste grote economie in recessie