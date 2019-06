Facebook lanceert eigen cryptomunt: de libra / Worldline stelt nieuwste betaalterminal voor in een groeiende markt: de Yumi / Europees Hof torpedeert de Duitse wegentol / BlaBlaBus maakt eerste stop in Brussel / Chaudfontaine pompt 20 miljoen in z'n gearomatiseerde waters / Elia bezegelt succesvolle kapitaalverhoging met beursbel / Beursgesprek: chipsector is opnieuw eyecatcher - retailers in tijden van e-commerce